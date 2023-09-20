После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

В результате взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе произошло обрушение нескольких этажей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Обстановка на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Видео © t.me / SHOT

"Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. Также на место ЧП выехал вице-губернатор по безопасности, добавил Воробьёв.