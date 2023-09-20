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20 сентября, 06:23

После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

Воробьёв: Обрушение нескольких этажей произошло после взрыва в доме в Балашихе

В результате взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе произошло обрушение нескольких этажей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Обстановка на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Видео © t.me / SHOT

"Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. Также на место ЧП выехал вице-губернатор по безопасности, добавил Воробьёв.

Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно

Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно

Как уже сообщал Лайф, эпицентр взрыва в жилом доме в Балашихе находился на третьем этаже. Сейчас спасатели пробираются под завалы, они уже нашли одного пострадавшего. Сотрудники извлекли мужчину из квартиры на первом этаже. По словам очевидцев, он был весь в крови. Помимо него, в других помещениях также могут находиться люди.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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