Число погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выросло до двух

Количество погибших при взрыве в многоэтажке в подмосковной Балашихе увеличилось до двух, ещё двое госпитализированы. Об этом рассказали в МЧС России.

Видео с места взрыва в Балашихе. Видео © LIFE

"По уточнённой информации, в результате происшествия два человека пострадали, они госпитализированы, двое погибли, двое находятся под завалами", — уточняется в телеграм-канале ведомства.

Видео с места взрыва в Балашихе. Видео © t.me / МЧС России

Эвакуировано 170 жильцов из пострадавшего здания, им оказывается психологическая помощь. Развёрнуты три пункта временного размещения. На месте работают более 160 специалистов и 40 единиц техники.