Число погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выросло до двух
Количество погибших при взрыве в многоэтажке в подмосковной Балашихе увеличилось до двух, ещё двое госпитализированы. Об этом рассказали в МЧС России.
Видео с места взрыва в Балашихе. Видео © LIFE
"По уточнённой информации, в результате происшествия два человека пострадали, они госпитализированы, двое погибли, двое находятся под завалами", — уточняется в телеграм-канале ведомства.
Видео с места взрыва в Балашихе. Видео © t.me / МЧС России
Эвакуировано 170 жильцов из пострадавшего здания, им оказывается психологическая помощь. Развёрнуты три пункта временного размещения. На месте работают более 160 специалистов и 40 единиц техники.
Напомним, утром произошёл взрыв в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Эпицентр находился на третьем этаже. По сведениям, изначально полученным от МЧС, один человек погиб, трое пострадали, двое остаются под завалами. Причиной называется возможная детонация газа. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
LIFE