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20 сентября, 07:53

Погибшей в Балашихе оказалась женщина, готовившая завтрак в момент взрыва газа

В квартире, оказавшейся в эпицентре взрыва газа в многоэтажке в Балашихе, погибла 38-летняя женщина, которая в тот момент находилась на кухне и готовила завтрак. Видео с места публикует SHOT.

Место взрыва в доме в Балашихе. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, женщина скончалась на месте. Её супруг был в соседней комнате и собирался на работу. Он получил незначительные травмы и смог выбраться из-под завалов без помощи спасателей.

Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком

Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком

Напомним, утром произошёл взрыв в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Эпицентр находился на третьем этаже. По данным МЧС, один человек погиб, трое пострадали, двое остаются под завалами. Причиной называется возможная детонация газа. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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