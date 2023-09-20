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20 сентября, 09:29

Двое сотрудников МЧС погибли при повторном обрушении стены в Балашихе

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в Балашихе. Об этом сообщают источники Лайфа. Ещё трое спасателей, по нашим данным, госпитализированы. У них переломы конечностей.

Экстренные службы работают на месте взрыва газа и повторного обрушения стены жилого дома в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT

Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Среди жильцов погибли трое. Живыми из-под завалов достали четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в железобетонной ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, обрушилась стена.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Марина Калегина
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