Двое сотрудников МЧС погибли при повторном обрушении стены в Балашихе
Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в Балашихе. Об этом сообщают источники Лайфа. Ещё трое спасателей, по нашим данным, госпитализированы. У них переломы конечностей.
Экстренные службы работают на месте взрыва газа и повторного обрушения стены жилого дома в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT
Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Среди жильцов погибли трое. Живыми из-под завалов достали четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в железобетонной ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, обрушилась стена.
Пресс-служба МЧС