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20 сентября, 08:36

МЧС сообщило о третьем погибшем при взрыве газа в Балашихе

<p>Момент спасения жительницы разрушенного взрывом дома в Балашихе. Обложка © <a href="https://t.me/mchs_official/11538" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "МЧС России"</p>

Момент спасения жительницы разрушенного взрывом дома в Балашихе. Обложка © Telegram / "МЧС России"

Число погибших при взрыве в доме в подмосковной Балашихе увеличилось до трёх, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадали четыре человека, один из них передан врачам.

"По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами", добавили в ведомстве.

Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Напомним, сегодня утром в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. Из-под завалов достали троих — мужчину и мать с ребёнком. СМИ уже опубликовали момент "хлопка". По словам жителя дома, после взрыва чувствовался странный запах. Возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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