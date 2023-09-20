МЧС сообщило о третьем погибшем при взрыве газа в Балашихе
Момент спасения жительницы разрушенного взрывом дома в Балашихе. Обложка © Telegram / "МЧС России"
Число погибших при взрыве в доме в подмосковной Балашихе увеличилось до трёх, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадали четыре человека, один из них передан врачам.
"По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами", — добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня утром в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. Из-под завалов достали троих — мужчину и мать с ребёнком. СМИ уже опубликовали момент "хлопка". По словам жителя дома, после взрыва чувствовался странный запах. Возбуждено уголовное дело.