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20 сентября, 08:37

Лайф публикует видео с моментом обрушения стены на спасателей в Балашихе

Повторное обрушение произошло после взрыва в Балашихе, под завалами — спасатели

Только что на месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает корреспондент Лайфа. Момент обрушения попал на видео:

Момент обрушения стены на спасателей в Балашихе. Видео © LIFE

Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочкой. Их крики больше не слышно. Предварительно, трое спасателей получили тяжёлые травмы.

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. На данный момент известно о трёх погибших. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами.

Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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