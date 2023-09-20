Лайф публикует видео с моментом обрушения стены на спасателей в Балашихе

Только что на месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает корреспондент Лайфа. Момент обрушения попал на видео:

Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочкой. Их крики больше не слышно. Предварительно, трое спасателей получили тяжёлые травмы.