Лайф публикует видео с моментом обрушения стены на спасателей в Балашихе
Повторное обрушение произошло после взрыва в Балашихе, под завалами — спасатели
Только что на месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает корреспондент Лайфа. Момент обрушения попал на видео:
Момент обрушения стены на спасателей в Балашихе. Видео © LIFE
Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочкой. Их крики больше не слышно. Предварительно, трое спасателей получили тяжёлые травмы.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. На данный момент известно о трёх погибших. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами.
LIFE