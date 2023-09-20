Появилось душераздирающее видео, как бабуля наблюдает за поисками дочки и внучки под завалами в Балашихе
Бабушка до сих пор ждёт, что под завалами в Балашихе найдут живыми дочь и внучку
Мать и дочь из дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Фото © t.me / SHOT
В Балашихе пожилая женщина наблюдает из соседнего дома, как идёт разбор завалов в многоэтажке, где утром прогремел взрыв. Под завалами ищут её дочь и пятилетнюю внучку. Бабуля с надеждой смотрит, как идут поиски родных. SHOT публикует душераздирающее видео.
У пожилой женщины под завалами могут быть дочь и внучка. Видео © SHOT
Семья Лопатиных арендовала квартиру в доме напротив бабушки. Утром муж ушёл на работу, а 32-летняя Мария с дочерью остались дома из-за роковой случайности. Их жильё прямо под эпицентром взрыва на четвёртом этаже. Женщину и девочку до сих пор не нашли. Бабушка уверяет, что слышала плач внучки и крики дочери, но сейчас уже всё стихло.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС: Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. Их представят к наградам. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.