Появилось душераздирающее видео, как бабуля наблюдает за поисками дочки и внучки под завалами в Балашихе

В Балашихе пожилая женщина наблюдает из соседнего дома, как идёт разбор завалов в многоэтажке, где утром прогремел взрыв. Под завалами ищут её дочь и пятилетнюю внучку. Бабуля с надеждой смотрит, как идут поиски родных. SHOT публикует душераздирающее видео.

Семья Лопатиных арендовала квартиру в доме напротив бабушки. Утром муж ушёл на работу, а 32-летняя Мария с дочерью остались дома из-за роковой случайности. Их жильё прямо под эпицентром взрыва на четвёртом этаже. Женщину и девочку до сих пор не нашли. Бабушка уверяет, что слышала плач внучки и крики дочери, но сейчас уже всё стихло.