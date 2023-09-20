Погребённые под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за роковой случайности
Заблокированные под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за болезни
Многоэтажка в Балашихе, где 20 сентября произошёл взрыв газа. Фото © МЧС России
Алексей, брат женщины, оказавшейся вместе с дочкой под завалами после взрыва газа в жилом доме в Балашихе, узнал о трагедии от мамы. После её сообщения он ушёл с работы и вернулся к дому сестры, чтобы помочь. Об этом мужчина рассказал в интервью телеканалу "360" на месте событий.
Комментарий брата женщины, оказавшейся под завалом после взрыва газа в Балашихе. Видео © T.me / Телеканал "360"
"Позвонила мама, сказала, что в доме, где живёт моя сестра, произошёл взрыв. Я прилетел сюда, посмотрел на балконы, квартиры… Там ничего нет. Сестра с мужем и ребёнком снимала квартиру на третьем этаже. Взрыв, я так понимаю, произошёл на четвёртом. Всё обрушение пошло на них", — сообщил Алексей.
По его словам, супруг сестры в момент трагедии находился на работе. А сама женщина планировала отвести дочку в детсад, но малышка приболела, поэтому они остались дома.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина с дочкой остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.