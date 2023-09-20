Служебные собаки не нашли живых людей под завалами дома в Балашихе

Собаки спасателей не нашли людей под завалами девятиэтажки в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

На третьем этаже дома до сих пор под завалами находятся мама с пятилетней дочкой. Утром Мария кричала и просила о помощи, а маленькая Соня плакала. По данным SHOT, они перестали подавать признаки жизни после повторного обрушения стены на спасателей. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы ещё одного обрушения.