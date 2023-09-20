Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 12:03

Служебные собаки не нашли живых людей под завалами дома в Балашихе

Собаки спасателей не нашли людей под завалами девятиэтажки в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Поисковые собаки на месте взрыва в доме в Балашихе. Видео © LIFE

"На данный момент завалы обследованы при помощи кинологов. Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет", — цитирует Денисова РИА "Новости".

На третьем этаже дома до сих пор под завалами находятся мама с пятилетней дочкой. Утром Мария кричала и просила о помощи, а маленькая Соня плакала. По данным SHOT, они перестали подавать признаки жизни после повторного обрушения стены на спасателей. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы ещё одного обрушения.

Олег Калмыков и Магомед Нальгиев: В МЧС рассказали о погибших в Балашихе спасателях

Олег Калмыков и Магомед Нальгиев: В МЧС рассказали о погибших в Балашихе спасателях

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров