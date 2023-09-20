Служебные собаки не нашли живых людей под завалами дома в Балашихе
Собаки спасателей не нашли людей под завалами девятиэтажки в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
Поисковые собаки на месте взрыва в доме в Балашихе. Видео © LIFE
"На данный момент завалы обследованы при помощи кинологов. Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет", — цитирует Денисова РИА "Новости".
На третьем этаже дома до сих пор под завалами находятся мама с пятилетней дочкой. Утром Мария кричала и просила о помощи, а маленькая Соня плакала. По данным SHOT, они перестали подавать признаки жизни после повторного обрушения стены на спасателей. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы ещё одного обрушения.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.
LIFE