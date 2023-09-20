Ещё одно обрушение произошло на месте взрыва газа в Балашихе

Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе. Как сообщает корреспондент Лайфа, буквально минуту назад в доме произошло ещё одно обрушение — на глазах у сотрудников МЧС упала плита.