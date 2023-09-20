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20 сентября, 12:59

Ещё одно обрушение произошло на месте взрыва газа в Балашихе

Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в Балашихе

Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе. Как сообщает корреспондент Лайфа, буквально минуту назад в доме произошло ещё одно обрушение — на глазах у сотрудников МЧС упала плита.

Момент нового обрушения в доме в Балашихе, где утром 20 сентября прогремел взрыв газа. Видео © LIFE

Погребённые под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за роковой случайности

Погребённые под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за роковой случайности

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти. После обрушения поисковые работы были приостановлены.

Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

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LIFE

Александра Вишнякова
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