Ещё одно обрушение произошло на месте взрыва газа в Балашихе
Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в Балашихе
Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе. Как сообщает корреспондент Лайфа, буквально минуту назад в доме произошло ещё одно обрушение — на глазах у сотрудников МЧС упала плита.
Момент нового обрушения в доме в Балашихе, где утром 20 сентября прогремел взрыв газа. Видео © LIFE
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти. После обрушения поисковые работы были приостановлены.
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