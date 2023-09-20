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20 сентября, 12:49

Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

Сотрудников МЧС, погибших при разборе завалов после взрыва в Балашихе, наградят

<p>Спасатели МЧС Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchs_official/11545" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_official</a></p>

Спасатели МЧС Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. Обложка © T.me / mchs_official

Спасателей, на которых обрушилась стена при разборе завалов после взрыва газа в доме в Балашихе, наградят посмертно. Речь идёт об Олеге Калмыкове и Магомеде Нальгиеве. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

"Министр МЧС России на данный момент принял решение о представлении сотрудника Ногинского спасательного центра к госнаграде. Насколько я знаю, губернатор Московской области сейчас решает вопрос по представлению к государственной награде и погибшего сотрудника Мособлпожспаса", уточнил он.

Погребённые под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за роковой случайности

Погребённые под завалами в Балашихе мать и дочь остались дома из-за роковой случайности

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС: Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.

Татьяна Миссуми
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