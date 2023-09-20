Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде
Сотрудников МЧС, погибших при разборе завалов после взрыва в Балашихе, наградят
Спасатели МЧС Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. Обложка © T.me / mchs_official
Спасателей, на которых обрушилась стена при разборе завалов после взрыва газа в доме в Балашихе, наградят посмертно. Речь идёт об Олеге Калмыкове и Магомеде Нальгиеве. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
"Министр МЧС России на данный момент принял решение о представлении сотрудника Ногинского спасательного центра к госнаграде. Насколько я знаю, губернатор Московской области сейчас решает вопрос по представлению к государственной награде и погибшего сотрудника Мособлпожспаса", — уточнил он.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС: Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.