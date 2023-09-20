Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

Спасателей, на которых обрушилась стена при разборе завалов после взрыва газа в доме в Балашихе, наградят посмертно. Речь идёт об Олеге Калмыкове и Магомеде Нальгиеве. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.