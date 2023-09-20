СК проводит обыски в управляющей и газовой компаниях после взрыва в Балашихе
В управляющей и газовой компаниях в подмосковной Балашихе проходят обыски после взрыва газа в жилом доме по улице Октябрьской. Об этом сообщает в среду, 20 сентября, пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
"В настоящее время следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники", — информирует ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Материалы переданы в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.
ГСУ СК России по Московской области