СК проводит обыски в управляющей и газовой компаниях после взрыва в Балашихе

В управляющей и газовой компаниях в подмосковной Балашихе проходят обыски после взрыва газа в жилом доме по улице Октябрьской. Об этом сообщает в среду, 20 сентября, пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

"В настоящее время следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники", — информирует ведомство.