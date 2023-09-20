На месте взрыва газа в Балашихе есть риск нового обрушения
В жилом доме в Балашихе, где произошёл взрыв, есть риск повторного обрушения
На месте взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе, где ранее плита упала на спасателей, есть риск повторного обрушения. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Момент обрушения стены на спасателей в Балашихе. Видео © LIFE
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.
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