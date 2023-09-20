Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Стал известен список пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе. Его опубликовал SHOT. Ранено по меньшей мере семь человек, пока известны имена пятерых.

В пресс-службе МЧС сообщили, что трёх попавших под завал спасателей освободили и передали под надзор медиков. Один из сотрудников потерял сознание после того, как произошло повторное обрушение стены, врачи смогли привести его в чувство спустя несколько минут.