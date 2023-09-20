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20 сентября, 09:25

Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Появился список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Стал известен список пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе. Его опубликовал SHOT. Ранено по меньшей мере семь человек, пока известны имена пятерых.

Список пострадавших:

  1. Маркова Т.П., 1938 года рождения.
  2. Ложечкина В.С., 1947 года рождения.
  3. Помелин Е.Н., 1996 года рождения, доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадина лица.
  4. Стародумов В.П., 1945 года рождения.
  5. Михалина З.И., 1941 года рождения, ситуационный невроз.

В пресс-службе МЧС сообщили, что трёх попавших под завал спасателей освободили и передали под надзор медиков. Один из сотрудников потерял сознание после того, как произошло повторное обрушение стены, врачи смогли привести его в чувство спустя несколько минут.

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. По последним данным, погибло три человека. Из-под завалов достали четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в железобетонной ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, обрушилась стена.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Юрий Лысенко
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