Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в жилом доме в подмосковной Балашихе, где сегодня утром произошёл взрыв газа. Только что они нашли кота, за судьбу которого сильно переживала его хозяйка. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.

Забрав пушистого из рук спасателя-героя, девушка сразу завернула испуганное животное в одеяло, будто хотела защитить от всего мира. Кот при этом жалобно мяукал и пытался зарыться в её объятия. Девушка была настолько рада найденному питомцу, что долго не могла скрыть улыбку, а её родственница даже перекрестилась, благодаря Бога за его спасение.