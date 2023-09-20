Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе
Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в жилом доме в подмосковной Балашихе, где сегодня утром произошёл взрыв газа. Только что они нашли кота, за судьбу которого сильно переживала его хозяйка. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.
Сотрудники МЧС спасли испуганного кота из-под завалов дома в Балашихе. Видео © LIFE
Забрав пушистого из рук спасателя-героя, девушка сразу завернула испуганное животное в одеяло, будто хотела защитить от всего мира. Кот при этом жалобно мяукал и пытался зарыться в её объятия. Девушка была настолько рада найденному питомцу, что долго не могла скрыть улыбку, а её родственница даже перекрестилась, благодаря Бога за его спасение.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром прогремел взрыв в девятиэтажке на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Эпицентр находился на третьем этаже, при этом также оказались разрушены четвёртый и пятый. Число погибших выросло до трёх. При этом из-под завалов достали мать с ребёнком, а с четвёртого этажа спасли бабушку, момент попал на видео. Ещё двое всё ещё находятся под обломками. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
LIFE