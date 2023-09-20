Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Балашихе
Момент взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе попал на видео, его публикует газета "Известия".
Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Балашихе. Видео © Газета "Известия"
Видно, как в какой-то момент птицы резко взлетают, одно из окон дома выбивается, а справа — нечто, падающее на землю. Скорее всего, это пыль и части от здания.
Напомним, сегодня в 8:20 в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В тот момент многие жильцы спали, эпицентр находился на третьем этаже. В МЧС подтвердили информацию об одном погибшем, но их число может увеличиться. Из-под завалов достали мать с ребёнком.