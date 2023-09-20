Момент взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе попал на видео, его публикует газета "Известия" .

Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Балашихе. Видео © Газета "Известия"

Видно, как в какой-то момент птицы резко взлетают, одно из окон дома выбивается, а справа — нечто, падающее на землю. Скорее всего, это пыль и части от здания.