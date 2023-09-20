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20 сентября, 07:51

Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Балашихе

Момент взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе попал на видео, его публикует газета "Известия".

Опубликовано видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Балашихе. Видео © Газета "Известия"

Видно, как в какой-то момент птицы резко взлетают, одно из окон дома выбивается, а справа — нечто, падающее на землю. Скорее всего, это пыль и части от здания.

После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

Напомним, сегодня в 8:20 в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В тот момент многие жильцы спали, эпицентр находился на третьем этаже. В МЧС подтвердили информацию об одном погибшем, но их число может увеличиться. Из-под завалов достали мать с ребёнком.

Обложка ©

Газета "Известия"

Матвей Константинов
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