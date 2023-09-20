Пожар произошёл в многоэтажке в Балашихе, где ранее взорвался газ

Пожар начался в многоэтажке по улице Октябрьской в подмосковной Балашихе, где ранее произошли взрыв газа и повторное обрушение стены на спасателей. По информации Лайфа, дымит в подъезде между этажами.

Задымление произошло в многоэтажке в Балашихе, где ранее случился взрыв газа. Видео © SHOT

У самого дома, по словам нашего корреспондента на месте событий, сильно пахнет газом.

МЧС в официальном аккаунте в Телеграм подтверждает факт пожара, уточнив, что дом отключён от магистрального газоснабжения. А вот что именно горело, в сообщении спасателей не приводится.