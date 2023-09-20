Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 11:51

Пожар произошёл в многоэтажке в Балашихе, где ранее взорвался газ

Пожар начался в многоэтажке по улице Октябрьской в подмосковной Балашихе, где ранее произошли взрыв газа и повторное обрушение стены на спасателей. По информации Лайфа, дымит в подъезде между этажами.

Задымление произошло в многоэтажке в Балашихе, где ранее случился взрыв газа. Видео © SHOT

У самого дома, по словам нашего корреспондента на месте событий, сильно пахнет газом.

МЧС в официальном аккаунте в Телеграм подтверждает факт пожара, уточнив, что дом отключён от магистрального газоснабжения. А вот что именно горело, в сообщении спасателей не приводится.

"Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен",- добавили в ведомстве.

Жители дома в Балашихе накануне жаловались на запах газа, но на вызов никто не приехал

Жители дома в Балашихе накануне жаловались на запах газа, но на вызов никто не приехал

Напомним, взрыв в доме на Октябрьской улице прогремел сегодня в 08:20. Трое жильцов погибли. Живыми на данный момент удалось достать четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её ребёнок — в ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, рухнула стена, к сожалению, двое из них погибли. Сохраняется риск нового обрушения.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров