Пожар произошёл в многоэтажке в Балашихе, где ранее взорвался газ
Пожар начался в многоэтажке по улице Октябрьской в подмосковной Балашихе, где ранее произошли взрыв газа и повторное обрушение стены на спасателей. По информации Лайфа, дымит в подъезде между этажами.
Задымление произошло в многоэтажке в Балашихе, где ранее случился взрыв газа. Видео © SHOT
У самого дома, по словам нашего корреспондента на месте событий, сильно пахнет газом.
МЧС в официальном аккаунте в Телеграм подтверждает факт пожара, уточнив, что дом отключён от магистрального газоснабжения. А вот что именно горело, в сообщении спасателей не приводится.
"Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен",- добавили в ведомстве.
Напомним, взрыв в доме на Октябрьской улице прогремел сегодня в 08:20. Трое жильцов погибли. Живыми на данный момент удалось достать четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её ребёнок — в ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, рухнула стена, к сожалению, двое из них погибли. Сохраняется риск нового обрушения.