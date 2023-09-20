Жители дома в Балашихе накануне жаловались на запах газа, но на вызов никто не приехал

Основной версией причины взрыва в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе является утечка газа. По данным SHOT, её центром могла стать квартира 86-летней пенсионерки Маргариты Г. из 86-й квартиры на четвёртом этаже.

Ирина А., погибшая при взрыве в Балашихе. Фото © SHOT

Одной из погибших оказалась 35-летняя Ирина А. из смежной 87-й квартиры. Сегодня в 8:20 она, собираясь на работу, пошла на кухню готовить завтрак. В момент включения плиты произошёл взрыв. По предварительным данным, газ распространился через вентиляцию. Муж женщины находился в соседнем доме и выжил, а его супруга и бабушка по соседству — нет.

Обстановка на месте взрыва в доме в Балашихе. Видео © SHOT