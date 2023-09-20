Жители дома в Балашихе накануне жаловались на запах газа, но на вызов никто не приехал
Утечка газа в разрушенном доме в Балашихе могла произойти в квартире пенсионерки
Основной версией причины взрыва в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе является утечка газа. По данным SHOT, её центром могла стать квартира 86-летней пенсионерки Маргариты Г. из 86-й квартиры на четвёртом этаже.
Ирина А., погибшая при взрыве в Балашихе. Фото © SHOT
Одной из погибших оказалась 35-летняя Ирина А. из смежной 87-й квартиры. Сегодня в 8:20 она, собираясь на работу, пошла на кухню готовить завтрак. В момент включения плиты произошёл взрыв. По предварительным данным, газ распространился через вентиляцию. Муж женщины находился в соседнем доме и выжил, а его супруга и бабушка по соседству — нет.
Обстановка на месте взрыва в доме в Балашихе. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, минувшим вечером жильцы жаловались на запах газа в подъезде. По их словам, ответственные службы не приехали на вызов, оставив проблему нерешённой. Также, признаются они, газовики проводили там некие работы 18 сентября — всего за два дня до трагедии. На данный момент у них и ответственных за дом коммунальщиков проходят обыски.
Напомним, взрыв в доме на Октябрьской улице прогремел сегодня в 8:20. Трое жильцов погибли. Живыми на данный момент удалось достать четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её ребёнок — в ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, рухнула стена, к сожалению, двое из них погибли. Сохраняется риск нового обрушения.
t.me / МЧС России