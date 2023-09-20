Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 10:11

"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

Одна из жительниц разрушенного дома в подмосковной Балашихе не вышла на улицу после взрыва газа и, к счастью, не пострадала. Она рассказала Лайфу, что попросту проспала мощный "хлопок". О произошедшем она узнала позже, когда тревогу поднял её внук.

Лайф поговорил с бабушкой из разрушенного дома в Балашихе, проспавшей взрыв. Видео © LIFE

"Я спала и телевизор до этого смотрела. Грохнуло только чего-то, ну", сказала она.

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Спасатели достали испуганного кота из-под завалов разрушенного дома в Балашихе

Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Погибли трое жильцов. Спасли из-под завалов четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в ловушке. На спасателей, пытавшихся их спасти, обрушилась стена. Двое из них погибли. Лайф публиковал список пострадавших жильцов дома.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров