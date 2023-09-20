"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв
Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв
Одна из жительниц разрушенного дома в подмосковной Балашихе не вышла на улицу после взрыва газа и, к счастью, не пострадала. Она рассказала Лайфу, что попросту проспала мощный "хлопок". О произошедшем она узнала позже, когда тревогу поднял её внук.
Лайф поговорил с бабушкой из разрушенного дома в Балашихе, проспавшей взрыв. Видео © LIFE
"Я спала и телевизор до этого смотрела. Грохнуло только чего-то, ну", — сказала она.
Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Погибли трое жильцов. Спасли из-под завалов четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в ловушке. На спасателей, пытавшихся их спасти, обрушилась стена. Двое из них погибли. Лайф публиковал список пострадавших жильцов дома.
LIFE