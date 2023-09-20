"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

Одна из жительниц разрушенного дома в подмосковной Балашихе не вышла на улицу после взрыва газа и, к счастью, не пострадала. Она рассказала Лайфу, что попросту проспала мощный "хлопок". О произошедшем она узнала позже, когда тревогу поднял её внук.