В Орле трёхлетний мальчик убежал из детсада и угодил под грузовик

В Орле трёхлетний мальчик убежал из детсада и едва не погиб под колёсами грузовика. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в итоге ребёнка с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Видео с места ДТП в Орле, где грузовик сбил трёхлетнего ребёнка. Видео © VK / Телеканал "Первый Областной"

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл 28 сентября. Воспитанники детсада № 31 находились на прогулке, малыш без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где его и снёс грузовик. По данным местных СМИ, ребёнок получил черепно-мозговую травму и рассечённую рану затылка.