В Орле трёхлетний мальчик убежал из детсада и угодил под грузовик
В Орле трёхлетний мальчик убежал из детсада и едва не погиб под колёсами грузовика. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в итоге ребёнка с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.
Видео с места ДТП в Орле, где грузовик сбил трёхлетнего ребёнка. Видео © VK / Телеканал "Первый Областной"
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл 28 сентября. Воспитанники детсада № 31 находились на прогулке, малыш без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где его и снёс грузовик. По данным местных СМИ, ребёнок получил черепно-мозговую травму и рассечённую рану затылка.
"Материалы проверки по факту нарушений требований законодательства, регламентирующего организацию присмотра за детьми в период их нахождения в дошкольном учреждении, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность детей в детсаду", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Лайф рассказывал, как в Дагестане подростки на "жигулях" специально сбили ребёнка и бросили на дороге. Конфликт произошёл из-за того, что пострадавший подрезал их на велосипеде. Отец мальчика не стал дожидаться действий со стороны полиции и попросту сжёг автомобиль неадекватов. Позже подростков таки задержали, но они не смогли объяснить произошедшее.