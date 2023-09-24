В МВД показали двух дагестанских подростков, чуть не задавивших мальчика
Подростки, сбившие ребёнка на велосипеде в Дагестане. Обложка © Telegram / "МВД по Республике Дагестан"
Полицейские доставили в отдел двух подростков 14 и 15 лет, чуть не задавивших на "Жигулях" семилетнего мальчика в селе Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, они не смогли объяснить произошедшее.
"В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз. Также в отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещённых веществ", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что ввиду отсутствия у мальчика видимых телесных повреждений родители не обратились к врачам сразу после инцидента. Однако из-за "открывшихся обстоятельств" было назначено проведение медицинского освидетельствования.
Напомним, в Дагестане подростки на красных "Жигулях" специально сбили ребёнка, который катался на велосипеде. Конфликт произошёл из-за того, что пострадавший подрезал их. Отец мальчика не стал дожидаться действий со стороны полиции и попросту сжёг автомобиль неадекватов.