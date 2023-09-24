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24 сентября, 10:42

В МВД показали двух дагестанских подростков, чуть не задавивших мальчика

<p>Подростки, сбившие ребёнка на велосипеде в Дагестане. Обложка © <a href="https://t.me/mvd_dagestan/391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "МВД по Республике Дагестан"</p>

Подростки, сбившие ребёнка на велосипеде в Дагестане. Обложка © Telegram / "МВД по Республике Дагестан"

Полицейские доставили в отдел двух подростков 14 и 15 лет, чуть не задавивших на "Жигулях" семилетнего мальчика в селе Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, они не смогли объяснить произошедшее.

"В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз. Также в отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещённых веществ", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что ввиду отсутствия у мальчика видимых телесных повреждений родители не обратились к врачам сразу после инцидента. Однако из-за "открывшихся обстоятельств" было назначено проведение медицинского освидетельствования.

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Напомним, в Дагестане подростки на красных "Жигулях" специально сбили ребёнка, который катался на велосипеде. Конфликт произошёл из-за того, что пострадавший подрезал их. Отец мальчика не стал дожидаться действий со стороны полиции и попросту сжёг автомобиль неадекватов.

Матвей Константинов
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