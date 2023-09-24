В МВД показали двух дагестанских подростков, чуть не задавивших мальчика

Полицейские доставили в отдел двух подростков 14 и 15 лет, чуть не задавивших на "Жигулях" семилетнего мальчика в селе Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, они не смогли объяснить произошедшее.

"В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз. Также в отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещённых веществ", — говорится в опубликованном сообщении.