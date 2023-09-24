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24 сентября, 16:16

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Урале

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на автодороге Пермь – Екатеринбург

<p>На Урале маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gibdd_66/3430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Свердловской области</a></p>

На Урале маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Фото © t.me / ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области водитель легкового автомобиля Opel не уступил дорогу перевозившему школьников микроавтобусу Mercedes. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

"По предварительным данным, на 291-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автомобиля "Опель" при совершении манёвра разворота не предоставил преимущество в движении микроавтобусу "Мерседес", — указано в тексте.

В "мерседесе" в момент ДТП находилось 15 человек, 10 из которых дети. Как уточнили в областном Минздраве, один ребёнок доставлен в больницу Екатеринбурга с травмой головы, у остальных школьников несерьёзные ушибы, госпитализация не потребовалась. Взрослым также оказана помощь на месте ДТП.

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Татьяна Миссуми
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