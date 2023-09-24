Три человека погибли в ДТП с фурой и маршруткой в Нижегородской области
Место ДТП с фурой в Нижегородской области. Обложка © ГУ МВД по Нижегородской области
Три человека погибли в результате ДТП с фурой и маршруткой на трассе М7 в районе населённого пункта Шёлокша Кстовского района Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Место ДТП с фурой в Нижегородской области. Видео © Telegram / "МЧС Нижегородской области" / VK / "Кстово"
Авария произошла около 09:40 по Москве, её причины неизвестны. Как добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области, всего пострадало 16 человек, в том числе один ребёнок. Спасатели смыли разлившееся топливо с дороги.
Место ДТП с фурой в Нижегородской области. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области
Место ДТП с фурой в Нижегородской области. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области
А в Тюменской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли два человека — отец и сын. Ведётся следствие.