В Подмосковье автобус насмерть задавил мальчика на пешеходном переходе

В Подольске Московской области автобус задавил двух детей на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. В результате произошедшего минувшим вечером ДТП погиб мальчик, пострадавшая девочка госпитализирована.

"Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.