В Подмосковье автобус насмерть задавил мальчика на пешеходном переходе
Экстренные службы на месте наезда автобуса на детей в Подмосковье. Обложка © VK / "Подслушано Подольск"
В Подольске Московской области автобус задавил двух детей на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. В результате произошедшего минувшим вечером ДТП погиб мальчик, пострадавшая девочка госпитализирована.
"Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в опубликованном сообщении.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
А в районе подмосковного села Трубино на днях перевернулся школьный автобус, внутри находились 30 детей и семь взрослых. О пострадавших не сообщалось.