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8 октября, 09:18

В Подмосковье автобус насмерть задавил мальчика на пешеходном переходе

<p>Экстренные службы на месте наезда автобуса на детей в Подмосковье. Обложка © <a href="https://vk.com/podslushan_podolsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / "Подслушано Подольск"</p>

Экстренные службы на месте наезда автобуса на детей в Подмосковье. Обложка © VK / "Подслушано Подольск"

В Подольске Московской области автобус задавил двух детей на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. В результате произошедшего минувшим вечером ДТП погиб мальчик, пострадавшая девочка госпитализирована.

"Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение", говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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А в районе подмосковного села Трубино на днях перевернулся школьный автобус, внутри находились 30 детей и семь взрослых. О пострадавших не сообщалось.

Матвей Константинов
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