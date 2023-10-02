В Подмосковье перевернулся школьный автобус с 30 детьми
В районе села Трубино Щёлковского городского округа Московской области перевернулся школьный автобус, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В Подмосковье перевернулся школьный автобус с 30 детьми. Видео © VK / "Типичное Щёлково"
"Сегодня около 08:20 на 17-ом километре Фряновского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находились 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", — говорится в опубликованном сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИДД, причины произошедшего устанавливаются. Информации от пострадавших не поступало.
А в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса футбольного клуба "Краснодар", перевозившего детскую команду, и двух легковых автомобилей. В салоне, по предварительным данным, находилось 22 ребёнка. Погиб водитель одной легковушки.
VK / "Типичное Щёлково"