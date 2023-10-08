Подросток на Toyota устроил массовое ДТП во Владивостоке и покалечил 17-летнего парня

Во Владивостоке несовершеннолетний юноша на автомобиле Toyota Mark II устроил серьёзное ДТП на острове Русский. Пострадало два человека, четыре автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщило издание "Восток-медиа".

Подросток на высокой скорости ехал со стороны подножия и в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего врезался в автомобиль Toyota Crown, рядом с которым стоял 17-летний парень. После этого Mark II отбросило в сторону — прямиком на Audi и мотоцикл. А завершилось дело столкновением с Subaru Levorg.