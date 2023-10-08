Регион

Уведомления отключены

8 октября, 03:19

Подросток на Toyota устроил массовое ДТП во Владивостоке и покалечил 17-летнего парня

Подросток устроил ДТП с 4 автомобилями и мотоциклом на острове Русский

Во Владивостоке несовершеннолетний юноша на автомобиле Toyota Mark II устроил серьёзное ДТП на острове Русский. Пострадало два человека, четыре автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщило издание "Восток-медиа".

На острове Русский произошло ДТП с 4 автомобилями и мотоциклом. Видео © "Восток-медиа"

Подросток на высокой скорости ехал со стороны подножия и в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего врезался в автомобиль Toyota Crown, рядом с которым стоял 17-летний парень. После этого Mark II отбросило в сторону — прямиком на Audi и мотоцикл. А завершилось дело столкновением с Subaru Levorg.

Мотоциклиста и 17-летнего водителя Toyota Crown госпитализировали. Последний попал в реанимацию.

Тринадцатилетняя девочка погибла в ДТП с "газелью" в Вологодской области

Тринадцатилетняя девочка погибла в ДТП с "газелью" в Вологодской области

А вечером 7 октября три легковых автомобиля столкнулись в Комсомольском районе Ивановской области. Массовое ДТП унесло жизни четырёх человек.

Обложка ©

Кадр из видео "Восток-медиа"

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров