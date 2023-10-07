Смертельное ДТП произошло в Нюксенском округе Вологодской области. Легковушка врезалась в стоящую на обочине "газель". Серьёзные травмы получили три человека, а 13-летняя девочка скончалась на месте, сообщает РИА "Новости".

Тринадцатилетняя девочка погибла в ДТП с "газелью" в Вологодской области. t.me / ПОДСЛУШАНО Вологодская область

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на грузовик, который стоял на обочине с включённой аварийной сигнализацией. Три человека получили травмы, все госпитализированы, ребёнок (пассажир легковушки) скончался на месте", — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на трассе Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. За рулём автомобиля Hyundai Sonata был 49-летний мужчина. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, он наехал на грузовик. Водителя "газели" на момент аварии в машине не было. Он стоял неподалёку вместе с владельцем другого автомобиля.

Пострадавших 52-летнюю пассажирку легковушки и двух человек, которые стояли возле "газели", доставили в Нюксенскую ЦРБ. Водитель автомобиля Hyundai Sonata не пострадал. По делу ДТП проводится проверка.