Трое детей и двое взрослых серьёзно пострадали в ДТП под Волгоградом
Прокуратура: Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом
Последствия ДТП в Волгоградской области, где пострадало пять человек. Обложка © T.me / Прокуратура Волгоградской области
Пять человек, в том числе три малолетних ребёнка, пострадали в результате аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом сообщают в телеграм-канале представители региональной прокуратуры.
Вид из машины, попавшей в ДТП в Волгоградской области. Фото © T.me / Прокуратура Волгоградской области
ДТП случилось примерно в семь часов вечера на 182-м километре автодороги Жирновск – Вешенская. Микроавтобус "Фольксваген-Транспортер" под управлением 71-летней местной жительницы, нарушив правила дорожного движения, вылетел со второстепенной дороги на главную. Там машина столкнулась с иномаркой "Деу Матиз", за рулём которой был 19-летний молодой человек.
"В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля "Деу Матиз", а также его пассажиры — 28-летняя женщина, девочки девяти и четырёх лет, а также восьмимесячный мальчик", — говорится в сообщении.
О пострадавших гражданах из другого автомобиля в настоящее время информации нет. Сотрудники областной прокуратуры проконтролируют законность принятого по итогам процессуальной проверки решения.
Ранее Лайф писал о шокирующем происшествии, случившемся в Удмуртии. По данным местных органов правопорядка, житель Удмуртской Республики погиб в ДТП после убийства сотрудника газовой службы и угона его автомобиля.