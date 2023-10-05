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5 октября, 20:45

Трое детей и двое взрослых серьёзно пострадали в ДТП под Волгоградом

Прокуратура: Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

<p>Последствия ДТП в Волгоградской области, где пострадало пять человек. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/volgoproc_pravo/2594" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Волгоградской области</a></p>

Последствия ДТП в Волгоградской области, где пострадало пять человек. Обложка © T.me / Прокуратура Волгоградской области

Пять человек, в том числе три малолетних ребёнка, пострадали в результате аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом сообщают в телеграм-канале представители региональной прокуратуры.

Вид из машины, попавшей в ДТП в Волгоградской области. Фото © T.me / Прокуратура Волгоградской области

Вид из машины, попавшей в ДТП в Волгоградской области. Фото © T.me / Прокуратура Волгоградской области

ДТП случилось примерно в семь часов вечера на 182-м километре автодороги Жирновск – Вешенская. Микроавтобус "Фольксваген-Транспортер" под управлением 71-летней местной жительницы, нарушив правила дорожного движения, вылетел со второстепенной дороги на главную. Там машина столкнулась с иномаркой "Деу Матиз", за рулём которой был 19-летний молодой человек.

"В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля "Деу Матиз", а также его пассажиры — 28-летняя женщина, девочки девяти и четырёх лет, а также восьмимесячный мальчик", — говорится в сообщении.

О пострадавших гражданах из другого автомобиля в настоящее время информации нет. Сотрудники областной прокуратуры проконтролируют законность принятого по итогам процессуальной проверки решения.

Житель Бурятии скрылся с места ДТП, бросив пострадавших жену и ребёнка

Житель Бурятии скрылся с места ДТП, бросив пострадавших жену и ребёнка

Ранее Лайф писал о шокирующем происшествии, случившемся в Удмуртии. По данным местных органов правопорядка, житель Удмуртской Республики погиб в ДТП после убийства сотрудника газовой службы и угона его автомобиля.

Алексей Соловьёв
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