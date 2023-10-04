Регион

Уведомления отключены

3 октября, 21:35

В Удмуртии мужчина зарезал газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП

СК: В Удмуртии мужчина убил водителя газовой службы и погиб в ДТП на его машине

<p>В Удмуртии мужчина убил газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/susk118" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Удмуртской Республике</a></p>

В Удмуртии мужчина убил газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Удмуртской Республике

Житель Удмуртской Республики погиб в ДТП после убийства сотрудника газовой службы и угона его автомобиля. Об этом сообщили в республиканском главке СКР.

В ведомстве рассказали, что всё произошло в городе Можге. Мужчина зарезал водителя служебного автомобиля аварийно-спасательной газовой службы "ГАЗ- Соболь" и угнал его машину. По данным следствия, злоумышленник выехал на встречную полосу в районе населённого пункта Алнаши, где столкнулся с грузовиком.

"В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления", — говорится в сообщении.

В региональном управлении Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла, когда стражи правопорядка преследовали угонщика. Полицейские подчеркнули, что нарушитель спокойствия неоднократно проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке.

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе

Ранее Лайф писал, что в Бурятии виновник ДТП скрылся с места ЧП, бросив жену и младенца, пострадавших в аварии. По данным полиции, всё произошло в субботу вечером в Кижингинском районе республики.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • СК РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров