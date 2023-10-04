В Удмуртии мужчина зарезал газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП

Житель Удмуртской Республики погиб в ДТП после убийства сотрудника газовой службы и угона его автомобиля. Об этом сообщили в республиканском главке СКР.

В ведомстве рассказали, что всё произошло в городе Можге. Мужчина зарезал водителя служебного автомобиля аварийно-спасательной газовой службы "ГАЗ- Соболь" и угнал его машину. По данным следствия, злоумышленник выехал на встречную полосу в районе населённого пункта Алнаши, где столкнулся с грузовиком.

"В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления", — говорится в сообщении.

В региональном управлении Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла, когда стражи правопорядка преследовали угонщика. Полицейские подчеркнули, что нарушитель спокойствия неоднократно проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке.