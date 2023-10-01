Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе

В Балашихе на Звёздной улице четыре человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком. Водитель автомобиля Chery выехал на встречку и врезался в КамАЗ, говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Место ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе. Видео © t.me / Балашиха рулит!

"По предварительной информации, сегодня в 20:00 на Звёздной улице города Балашихи водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека", — сказано в сообщении.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку. В связи со смертельным ДТП движение на трассе частично затруднено.