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1 октября, 19:04

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе

<p>Место ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе. Фото © VK / <a href="https://vk.com/balashiha.city" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БАЛАШИХА I ДТП И ЧП I ПРОИСШЕСТВИЯ I Москва ВАО</a></p>

Место ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе. Фото © VK / БАЛАШИХА I ДТП И ЧП I ПРОИСШЕСТВИЯ I Москва ВАО

В Балашихе на Звёздной улице четыре человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком. Водитель автомобиля Chery выехал на встречку и врезался в КамАЗ, говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Место ДТП с грузовиком и легковушкой в Балашихе. Видео © t.me / Балашиха рулит!

"По предварительной информации, сегодня в 20:00 на Звёздной улице города Балашихи водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека", сказано в сообщении.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку. В связи со смертельным ДТП движение на трассе частично затруднено.

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Александра Мышляева
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