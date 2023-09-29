Появилось видео с места ДТП в центре Москвы, где "мерседес" снёс несколько человек
Лайф публикует видео с места аварии на Большой Никитской улице в центре Москвы
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где водитель "мерседеса" сбил несколько человек. По данным телеграм-канала SHOT, в числе пострадавших двое детей — семи и одиннадцати лет.
Кадры с места ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где водитель "мерседеса" сбил несколько человек. Видео © t.me / SHOT
Как узнал телеграм-канал, пять пострадавших увезли в больницу, один человек от госпитализации отказался. Виновник аварии сейчас находится на месте происшествия и отвечает на вопросы сотрудников полиции.
На месте ДТП также продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Напомним, авария произошла сегодня вечером на Большой Никитской улице у здания ТАСС в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП пострадало шесть человек. Машина принадлежит 32-летнему Фариду Н. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.
t.me / SHOT