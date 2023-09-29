Появилось видео с места ДТП в центре Москвы, где "мерседес" снёс несколько человек

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где водитель "мерседеса" сбил несколько человек. По данным телеграм-канала SHOT, в числе пострадавших двое детей — семи и одиннадцати лет.

Кадры с места ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где водитель "мерседеса" сбил несколько человек. Видео © t.me / SHOT

Как узнал телеграм-канал, пять пострадавших увезли в больницу, один человек от госпитализации отказался. Виновник аварии сейчас находится на месте происшествия и отвечает на вопросы сотрудников полиции.

На месте ДТП также продолжают работать сотрудники экстренных служб.