Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

На северо-западе Москвы недалеко от торгового центра "Калейдоскоп" произошла авария с участием двух легковушек и двух маршруток. Как сообщает SHOT, в момент ДТП в общественном транспорте пассажиров не было.

Кадры с места массового ДТП на северо-западе Москвы. Видео © Telegram / Сходня Инфо

По данным телеграм-канала, пострадало два человека. Девушку, сидевшую за рулём "инфинити", увезли на скорой с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой живота. Мужчина из другого автомобиля госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают экстренные службы.