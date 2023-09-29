Доставали из-под машины: Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести

Количество пострадавших в ДТП с участием "мерседеса" на Большой Никитской улице в Москве увеличилось до шести человек. Как узнал SHOT, некоторых из них доставали из-под машины.

По данным телеграм-канала, "мерседес" принадлежит 32-летнему Фариду Н., однако, был ли именно он за рулём, неизвестно. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.