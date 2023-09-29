Доставали из-под машины: Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести
SHOT: Число пострадавших в ДТП на Большой Никитской в Москве выросло до шести
Количество пострадавших в ДТП с участием "мерседеса" на Большой Никитской улице в Москве увеличилось до шести человек. Как узнал SHOT, некоторых из них доставали из-под машины.
По данным телеграм-канала, "мерседес" принадлежит 32-летнему Фариду Н., однако, был ли именно он за рулём, неизвестно. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.
Авария произошла сегодня вечером на Большой Никитской улице у здания ТАСС в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил несколько человек. Движение на Большой Никитской улице сейчас затруднено, водителей просят выбирать другие маршруты.
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