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29 сентября, 19:23

Доставали из-под машины: Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести

SHOT: Число пострадавших в ДТП на Большой Никитской в Москве выросло до шести

Количество пострадавших в ДТП с участием "мерседеса" на Большой Никитской улице в Москве увеличилось до шести человек. Как узнал SHOT, некоторых из них доставали из-под машины.

По данным телеграм-канала, "мерседес" принадлежит 32-летнему Фариду Н., однако, был ли именно он за рулём, неизвестно. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня вечером на Большой Никитской улице у здания ТАСС в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил несколько человек. Движение на Большой Никитской улице сейчас затруднено, водителей просят выбирать другие маршруты.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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