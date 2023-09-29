В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сбил несколько человек

Автомобиль "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил несколько человек около здания ТАСС на Большой Никитской улице в центре Москвы, сообщает SHOT.

В центре Москвы "мерседес" выехал на тротуар и сбил несколько человек. Видео © Telegram / Дептранс Оперативно

По данным телеграм-канала, в результате происшествия пострадало минимум два человека. Один из них находится под колёсами иномарки. Обстоятельства и детали случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы. Как сообщает Дептранс, движение на Большой Никитской улице сейчас затруднено, в связи с чем водителей просят выбирать другие маршруты.