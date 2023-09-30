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30 сентября, 18:01

Россиянка разбилась насмерть в страшном ДТП в Анталье, четверо её спутников в больнице

В ДТП в Анталье погибла гражданка РФ, четверо россиян госпитализированы

В турецкой провинции Анталья в курортном районе Кунду 30 сентября в ДТП погибла россиянка. За жизнь ещё двоих российских туристов борются врачи, сообщили в телеграм-канале пресс-службы Генерального консульства РФ в Анталье.

"30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России; ещё четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них — в реанимации). Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося", — сказано в публикации.

Появилось видео с места ДТП в центре Москвы, где "мерседес" снёс несколько человек

Появилось видео с места ДТП в центре Москвы, где "мерседес" снёс несколько человек

Ранее сегодня стало известно, что на севере Турции в провинции Амасья перевернулся автобус. Пять человек погибло, 30 госпитализировано.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Юрий Лысенко
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