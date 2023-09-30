Россиянка разбилась насмерть в страшном ДТП в Анталье, четверо её спутников в больнице

В турецкой провинции Анталья в курортном районе Кунду 30 сентября в ДТП погибла россиянка. За жизнь ещё двоих российских туристов борются врачи, сообщили в телеграм-канале пресс-службы Генерального консульства РФ в Анталье.

"30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России; ещё четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них — в реанимации). Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося", — сказано в публикации.