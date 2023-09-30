Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья. Пять человек погибли, ещё 30 госпитализированы. Как сообщило агентство Anadolu, ДТП произошло в районе города Мерзифон.

"Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением", — сообщило агентство.