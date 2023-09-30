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30 сентября, 09:27

Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

<p>Смертельное ДТП с автобусом в турецкой провинции Амасья. Фото © <a href="https://www.aa.com.tr/tr/gundem/amasyada-devrilen-yolcu-otobusundeki-6-kisi-oldu-35-kisi-yaralandi/3004388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hülya Turan/AA</a></p>

Смертельное ДТП с автобусом в турецкой провинции Амасья. Фото © Hülya Turan/AA

Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья. Пять человек погибли, ещё 30 госпитализированы. Как сообщило агентство Anadolu, ДТП произошло в районе города Мерзифон.

"Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением", — сообщило агентство.

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Ранее Лайф писал о ДТП на Большой Никитской улице у здания ТАСС в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП пострадало шесть человек.

Александра Мышляева
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