Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Смертельное ДТП с автобусом в турецкой провинции Амасья. Фото © Hülya Turan/AA
Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья. Пять человек погибли, ещё 30 госпитализированы. Как сообщило агентство Anadolu, ДТП произошло в районе города Мерзифон.
"Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением", — сообщило агентство.
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