Житель Бурятии скрылся с места ДТП, бросив пострадавших жену и ребёнка

В Бурятии виновник ДТП скрылся с места ЧП, бросив жену и младенца, пострадавших в аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по республике.

По данным ведомства, всё произошло в субботу вечером в Кижингинском районе республики. 27-летний мужчина за рулём Toyota Camry ехал со стороны Улан-Удэ в направлении села Кижинга и в 25 километрах от него не справился с управлением. Он съехал с дороги, в результате чего авто опрокинулось, и поспешил сбежать.

"В результате ДТП его 27-летняя жена и годовалый сын с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В воскресенье мужчину удалось задержать. За оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребёнка его привлекли к административной ответственности.