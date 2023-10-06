Страшное ДТП с участием маршрутки и кроссовера произошло в Ульяновске

В Ульяновске с участием маршрутного такси произошла авария, в которой пострадало несколько человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале. В УМВД России по региону уточнили, что за медицинской помощью обратились два человека.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на улице Урицкого. По предварительной информации, возле дома 39 по улице Урицкого водитель транзитного автобуса (мужчина 1966 года рождения) не рассчитал безопасную дистанцию и въехал в автомашину Toyota RAV4. В результате ДТП два человека обратились за медицинской помощью", — рассказали в ведомстве.