ДТП с тремя легковушками в Ивановской области унесло жизни четырёх человек

Три легковых автомобиля столкнулись вечером 7 октября в Комсомольском районе Ивановской области. Массовое ДТП унесло жизни четырёх человек, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 совершил столкновение со встречной "Ладой". От мощного удара последняя отлетела в позади идущий "хёндай". В результате трагедии до прибытия медиков скончались три человека из "десятки" и один человек, находившийся в "калине". Точные причины произошедшего выясняются.

Последствия ДТП в Ивановской области. Обложка © ОГКУ "Управление по обеспечению ЗН и ПБ"

"Жену и ребёнка водителя "десятки" каретой скорой помощи направили в Ивановскую больницу. В автомобиле Hyundai Solaris пострадали женщина-водитель и ребёнок. Их тоже отправили в областной центр на машине с крестом", — уточнил начальник пожарно-спасательного гарнизона Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области Андрей Прытков.