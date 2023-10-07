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7 октября, 19:11

ДТП с тремя легковушками в Ивановской области унесло жизни четырёх человек

<p>Последствия ДТП в Ивановской области. Обложка © <a href="https://spas37.ru/dtp-v-komsomolskom-raione" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОГКУ "Управление по обеспечению ЗН и ПБ"</a></p>

Последствия ДТП в Ивановской области. Обложка © ОГКУ "Управление по обеспечению ЗН и ПБ"

Три легковых автомобиля столкнулись вечером 7 октября в Комсомольском районе Ивановской области. Массовое ДТП унесло жизни четырёх человек, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 совершил столкновение со встречной "Ладой". От мощного удара последняя отлетела в позади идущий "хёндай". В результате трагедии до прибытия медиков скончались три человека из "десятки" и один человек, находившийся в "калине". Точные причины произошедшего выясняются.

Последствия ДТП в Ивановской области. Обложка © ОГКУ "Управление по обеспечению ЗН и ПБ"

Последствия ДТП в Ивановской области. Обложка © ОГКУ "Управление по обеспечению ЗН и ПБ"

"Жену и ребёнка водителя "десятки" каретой скорой помощи направили в Ивановскую больницу. В автомобиле Hyundai Solaris пострадали женщина-водитель и ребёнок. Их тоже отправили в областной центр на машине с крестом", — уточнил начальник пожарно-спасательного гарнизона Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области Андрей Прытков.

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Илья Пушкарев
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