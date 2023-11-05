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5 ноября, 02:53

Росавиация назвала ошибки экипажа причиной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в поле

"Известия": Посадке самолёта в поле под Новосибирском предшествовали ошибки экипажа

Завершено расследование инцидента с посадкой самолёта "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росавиации, посадке воздушного судна предшествовал ряд некоторых ошибок экипажа.

Комиссия полагает, что ошибка пилотов при посадке в поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа зелёной гидросистемы.

"При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полёт до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — сказано в сообщении.

Также указано, что после отказа зелёной гидросистемы пилоты неправильно рассчитали необходимое количество топлива, решив лететь в Новосибирск. Во время взлёта экипаж больше был озабочен маршрутом полёта и выбором схем захода на посадку, не замечая повышенного расхода и текущего остатка топлива. Вместе с тем в Росавиации полагают, что решение, которое принял экипаж, было единственно верным на фоне уже допущенных ошибок.

В связи с произошедшим Росавиация дала авиакомпаниям рекомендации по повторному изучению требований, касающихся расчёта топлива в полёте и особенностей расчёта в случае отказа систем самолёта.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" проходят масштабную проверку после того, как в поле в Новосибирской области произошла посадка их самолёта. К проверке привели и десятки других нештатных ситуаций, которые были выявлены с прошлого года.

Лайнеры "Уральских авиалиний" летали с вмятинами и другими нарушениями, показала проверка

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Напомним, что 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал.

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ТАСС / Стрингер

Анатолий Симоненко
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