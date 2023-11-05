Росавиация назвала ошибки экипажа причиной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в поле

Завершено расследование инцидента с посадкой самолёта "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росавиации, посадке воздушного судна предшествовал ряд некоторых ошибок экипажа.

Комиссия полагает, что ошибка пилотов при посадке в поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа зелёной гидросистемы.

"При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полёт до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — сказано в сообщении.

Также указано, что после отказа зелёной гидросистемы пилоты неправильно рассчитали необходимое количество топлива, решив лететь в Новосибирск. Во время взлёта экипаж больше был озабочен маршрутом полёта и выбором схем захода на посадку, не замечая повышенного расхода и текущего остатка топлива. Вместе с тем в Росавиации полагают, что решение, которое принял экипаж, было единственно верным на фоне уже допущенных ошибок.

В связи с произошедшим Росавиация дала авиакомпаниям рекомендации по повторному изучению требований, касающихся расчёта топлива в полёте и особенностей расчёта в случае отказа систем самолёта.