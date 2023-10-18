Лайнеры "Уральских авиалиний" летали с вмятинами и другими нарушениями, показала проверка
"Уральские авиалинии" проверяют из-за посадки в поле и 62 нештатных ситуаций
"Уральские авиалинии" подпали под масштабную проверку после недавней посадки в поле в Новосибирской области и десятков выявленных с прошлого года нештатных ситуаций. По данным SHOT, самолёты авиакомпании, в частности, летали с неучтёнными вмятинами.
По словам источника телеграм-канала, в документах Ространснадзора говорится, что у нескольких Airbus выявили вмятины на фюзеляже и двигателях, что не вносилось в специальный журнал. Кроме того, у лайнеров фиксировали повреждения механизации стойки шасси, деламинацию стёкол в кабине пилотов и течь гидравлической жидкости — то, из-за чего и произошло сентябрьское "чудо на поле". Более того, на одной из "птичек" выявили сразу 19 различных нарушений, а на другой — 14. Указывается, что перевозчик не контролировал состояние самолётов должным образом.
Другое найденное экспертами нарушение — неправильно заполненные документы о техническом состоянии лайнеров. Впрочем, виноватым может оказаться центр, где обучались сотрудники авиакомпании. Пробелы были устранены в ходе проверки, а персонал прошёл необходимую периодическую подготовку.
Указывается, что зимой 2023 года учебный центр авиакомпании лишили сертификата из-за недостаточного уровня подготовки и проверки знаний инженеров и пилотов. Кроме того, там чувствовалась нехватка обучающего персонала и инструкторов.
В целом, выяснили эксперты, Airbus A320 и A321 "Уральских авиалиний" попали в 62 нештатные ситуации с начала 2022 года. По их мнению, если авиакомпания не усилит контроль за состоянием самолётов, то вскоре их число может стать больше. В то же время основания для аннулирования лицензии не выявлено.
Напомним, 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, расследованием занимается комиссия Росавиации. Сам лайнер, уверяют в авиакомпании, сможет и дальше бороздить воздушные просторы.
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