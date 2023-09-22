В "Уральских авиалиниях" оценили состояние самолёта, аварийно севшего в поле под Новосибирском
Аварийно севший самолёт "Уральских авиалиний" в будущем сможет выполнять полёты
Самолёт "Уральских авиалиний", аварийно севший в поле в Новосибирской области. Обложка © Telegram / UralAirlines_Official
Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолёт "Уральских авиалиний" в будущем сможет выполнять полёты. По предварительной оценке экспертов, воздушное судно не получило серьёзных повреждений. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.
"Самолёт не имеет серьёзных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты", — сказано в сообщении.
В авиакомпании указали, что во время аварийной посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, а также незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развёрнута передняя стойка шасси. Специалисты нашли и ликвидировали причину неисправности одной из гидросистем.
С самолёта сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправили в авиационный технический центр Екатеринбурга, после обслуживания их установят обратно на борт. Самолёт установили на деревянные платформы — для устойчивого положения. Воздушное судно будет оставаться на поле до момента транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев. Вокруг лайнера сейчас устанавливают ограждение.
"Сейчас самолёт круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили тёплые времянки на шесть человек... На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании, они прибыли незамедлительно и пробудут до окончания работ и консервации самолёта", — добавили в "Уральских авиалиниях".
Напомним, 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск совершил экстренную посадку в Новосибирской области. В воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. Они приняли решение садиться в Новосибирске, но приземлились в поле. На борту были шесть членов экипажа и 161 пассажир. Заведено уголовное дело. Расследованием инцидента занимается комиссия, которую создала Росавиация.