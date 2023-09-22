В "Уральских авиалиниях" оценили состояние самолёта, аварийно севшего в поле под Новосибирском

Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолёт "Уральских авиалиний" в будущем сможет выполнять полёты. По предварительной оценке экспертов, воздушное судно не получило серьёзных повреждений. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

"Самолёт не имеет серьёзных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты", — сказано в сообщении.

В авиакомпании указали, что во время аварийной посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, а также незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развёрнута передняя стойка шасси. Специалисты нашли и ликвидировали причину неисправности одной из гидросистем.

С самолёта сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправили в авиационный технический центр Екатеринбурга, после обслуживания их установят обратно на борт. Самолёт установили на деревянные платформы — для устойчивого положения. Воздушное судно будет оставаться на поле до момента транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев. Вокруг лайнера сейчас устанавливают ограждение.