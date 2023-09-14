"Уральские авиалинии" сняли с высоты птичьего полёта поле после посадки A320
Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © t.me / UralAirlines_Official
Появились сделанные с высоты птичьего полёта кадры поля близ посёлка Московка в Новосибирской области, где совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 "Уральских авиалиний". Их опубликовала пресс-служба авиакомпании.
Поле в Новосибирской области, где 12 сентября совершил аварийную посадку самолёт "Уральских авиалиний". Видео © t.me / UralAirlines_Official
"Импровизированный аэропорт недалеко от посёлка Московка Новосибирской области. Ловите кадры с высоты птичьего полёта", — сказано в публикации авиакомпании.
Напомним, 12 сентября в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск. Ещё в воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако они приземлились в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, а также заведено уголовное дело. Росавиация создала комиссию, которая займётся расследованием инцидента. Тем временем Дамир Юсупов — лётчик, посадивший Airbus A321 на кукурузное поле в 2019-м, уже высказался о мастерстве и героизме своих коллег.