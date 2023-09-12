"Это не чудо": Эксперт объяснил столь филигранную посадку A320 в поле под Новосибирском

Экстренная посадка Airbus A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском является не чудом, а мастерством, заявил в беседе с радио Sputnik генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, почётный работник транспорта России Виктор Горбачёв. По его словам, пилоты тщательно отрабатывают все возможные нештатные ситуации на тренажёрах.

"Это не чудо — это мастерство. Уже такое было, вы помните, сажали на кукурузу под Жуковским — "Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Это сложно, но для того и существуют тренажёры. Наши уважаемые пилоты регулярно проходят тренировку, всё "обкатывается": и отказ двигателя, и отказы систем и так далее. У них всё это отработано. Высокого класса пилот, надо на этих ребят равняться", — сказал он.

Эксперт отметил, что пока неясно, что и где именно случилось с гидравликой, ведь те же шасси так же работают на ней, но они же вышли. О точной причине инцидента и пояснении своих действий расскажет только командир судна, добавил он.

Причём абсолютно неуместно связывать инцидент с введёнными против российской авиации западными санкциями. По словам Горбачёва, причиной поломки вполне могла стать зона турбулентности, "что-то тряхануло, где-то лопнуло — там же километры трубок".