"Это не чудо": Эксперт объяснил столь филигранную посадку A320 в поле под Новосибирском
Эксперт Горбачёв призвал не связывать посадку А320 под Новосибирском с санкциями
Экстренная посадка Airbus A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском является не чудом, а мастерством, заявил в беседе с радио Sputnik генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, почётный работник транспорта России Виктор Горбачёв. По его словам, пилоты тщательно отрабатывают все возможные нештатные ситуации на тренажёрах.
"Это не чудо — это мастерство. Уже такое было, вы помните, сажали на кукурузу под Жуковским — "Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Это сложно, но для того и существуют тренажёры. Наши уважаемые пилоты регулярно проходят тренировку, всё "обкатывается": и отказ двигателя, и отказы систем и так далее. У них всё это отработано. Высокого класса пилот, надо на этих ребят равняться", — сказал он.
Эксперт отметил, что пока неясно, что и где именно случилось с гидравликой, ведь те же шасси так же работают на ней, но они же вышли. О точной причине инцидента и пояснении своих действий расскажет только командир судна, добавил он.
Причём абсолютно неуместно связывать инцидент с введёнными против российской авиации западными санкциями. По словам Горбачёва, причиной поломки вполне могла стать зона турбулентности, "что-то тряхануло, где-то лопнуло — там же километры трубок".
Также эксперт исключил возможность диверсии, ведь на данный момент, указал он, "колоссально усилен контроль". Особенно в аэропортах вроде Сочи.
"Уральские авиалинии" постарели: Севший в новосибирском поле Airbus ранее уже имел технические проблемы
Напомним, сегодня утром в районе села Убинское Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Ещё в воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако они приземлились в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет завёл уголовное дело. Росавиация создала комиссию, которая займётся расследованием инцидента. Тем временем Дамир Юсупов — лётчик, посадивший Airbus A321 на кукурузное поле в 2019-м, уже высказался о мастерстве и героизме своих коллег.
ТАСС / Кирилл Кухмарь