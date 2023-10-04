"Уральским авиалиниям" грозит иск от колхоза за неубранный самолёт и срыв уборочной

Колхоз, на чьём поле 12 сентября экстренно сел аэробус "Уральских авиалиний", собирается требовать с авиакомпании компенсацию ущерба на сумму свыше миллиона рублей за простой сельхозработ, если самолёт не отбуксируют в ближайшее время. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на директора колхоза имени Ленина Александра Комаровского.

По его словам, представители компании-перевозчика попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы по расследованию авиационного ЧП. Но при этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, а на место никто из экспертов якобы не приезжает.