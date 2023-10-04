"Уральским авиалиниям" грозит иск от колхоза за неубранный самолёт и срыв уборочной
SHOT: Колхоз намерен требовать у "Уральских авиалиний" 1,2 млн за простой земли
Колхоз, на чьём поле 12 сентября экстренно сел аэробус "Уральских авиалиний", собирается требовать с авиакомпании компенсацию ущерба на сумму свыше миллиона рублей за простой сельхозработ, если самолёт не отбуксируют в ближайшее время. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на директора колхоза имени Ленина Александра Комаровского.
По его словам, представители компании-перевозчика попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы по расследованию авиационного ЧП. Но при этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, а на место никто из экспертов якобы не приезжает.
Ущерб на текущий момент колхоз оценивает в 200 тысяч рублей, самолёт занимает 10 гектаров земли. Если его не убрать до первых заморозков, то 60 гектаров не смогут вспахать, а грядущей весной там ничего не посеют. Тогда сумма вырастет до 1,2 миллиона рублей, добавили в компании.
Напомним, Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполняя рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. В воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. Они приняли решение садиться в Новосибирске, но приземлились в поле. На борту были шесть членов экипажа и 161 пассажир. Заведено уголовное дело. Расследованием инцидента занимается комиссия, которую создала Росавиация.
ТАСС / Кирилл Кухмарь