Пьяная парочка решила покачаться на волнах и чуть не утонула во время шторма в Сочи

По данным SHOT, парень с девушкой изрядно выпили и решили покачаться на волнах. Проигнорировав штормовое предупреждение, парочка разделась и зашла в воду. Спасателей на пляже в это время года обычно не бывает. Крики о помощи услышали двое друзей из Сургута — Александр и Далгат.

Сначала им удалось вытащить из моря молодого человека. В это время девушку уже отнесло от берега метров на десять. Мужчины бросились ей на помощь, рискуя погибнуть. Волны накрывали всех троих, утягивая за собой на глубину. И всё же спасательная операция удалась. Нетрезвая парочка была сильно напугана случившимся. А Александр признался, что не считает себя и друга героями, ведь они "сделали то, что должны были".