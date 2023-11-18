Пьяная парочка решила покачаться на волнах и чуть не утонула во время шторма в Сочи
В Сочи двое туристов спасли пьяных девушку и парня, которые купались в шторм
VK / Типичный Нефтеюганск
В Сочи двое туристов из Ханты-Мансийского автономного округа бросились в море спасать парня и девушку, которые выпили и решили искупаться, несмотря на шторм. Видео появилось в Сети.
В Сочи туристы спасли парня и девушку во время шторма. Видео © VK / Типичный Нефтеюганск
"Вот к чему приводят бездумные поступки — купание в шторм. Молодой человек спасает девушку", — говорит автор ролика, ставший свидетелем инцидента.
По данным SHOT, парень с девушкой изрядно выпили и решили покачаться на волнах. Проигнорировав штормовое предупреждение, парочка разделась и зашла в воду. Спасателей на пляже в это время года обычно не бывает. Крики о помощи услышали двое друзей из Сургута — Александр и Далгат.
Сначала им удалось вытащить из моря молодого человека. В это время девушку уже отнесло от берега метров на десять. Мужчины бросились ей на помощь, рискуя погибнуть. Волны накрывали всех троих, утягивая за собой на глубину. И всё же спасательная операция удалась. Нетрезвая парочка была сильно напугана случившимся. А Александр признался, что не считает себя и друга героями, ведь они "сделали то, что должны были".
Ранее сообщалось, что пожилой белорус погиб у берегов Сардинии при крушении парусника, его тело обнаружила пожарная команда 5 ноября. Сейчас дело расследует прокуратура.