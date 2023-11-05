Двое детей не смогли выбраться из машины, слетевшей с дороги в реку под Иркутском
Под Иркутском машина съехала с трассы и упала в реку, погибли четыре человека
В Усть-Кутском районе Иркутской области легковой автомобиль слетел с трассы и утонул в реке Кута, погибли водитель, пассажирка и двое детей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека. Видео © T.me / МВД38
"По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершая поворот, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в реку Кута. Вследствие чего машина ушла под воду", — уточнили в ведомстве.
На публикуемых кадрах видно, что легковушка перевернулась и оказалась в реке кверху колёсами, выбраться из неё никто не смог. Прибывшие полицейские вытащили автомобиль, предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что водитель на лысой резине устроил смертельное ДТП в Красноярске: он вылетел на встречку и въехал в автобус. В результате аварии погибло три человека.
t.me / МВД38