Двое детей не смогли выбраться из машины, слетевшей с дороги в реку под Иркутском

В Усть-Кутском районе Иркутской области легковой автомобиль слетел с трассы и утонул в реке Кута, погибли водитель, пассажирка и двое детей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека. Видео © T.me / МВД38

"По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершая поворот, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в реку Кута. Вследствие чего машина ушла под воду", — уточнили в ведомстве.

На публикуемых кадрах видно, что легковушка перевернулась и оказалась в реке кверху колёсами, выбраться из неё никто не смог. Прибывшие полицейские вытащили автомобиль, предстоит установить все обстоятельства ДТП.