Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 10:10

Четыре человека стали жертвами жуткого ДТП с фурой в Чувашии

В Чувашии четыре жителя Казани погибли в результате аварии на автотрассе М7

<p>Спасатели работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_chuvashia/1715?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Чувашской Республике</a></p>

Спасатели работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Четыре человека погибли в результате ДТП в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики, уточняя, что все жертвы аварии были взрослыми жителями Казани.

ДТП произошло ранним утром в пятницу на 731-м километре автотрассы М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии. По предварительной информации, кроссовер Mitsubishi Outlander вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Сотрудники МЧС работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Сотрудники МЧС работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

"В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля", — указано в сообщении ведомства.

Не только иконки: Водителям назвали самые сильные обереги, которые защитят от ДТП

Не только иконки: Водителям назвали самые сильные обереги, которые защитят от ДТП

А ранее Лайф писал, что в Москве четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи, "порше" и "фольксвагена" на улице Капотня. Водителя медицинского автомобиля госпитализировали на вертолёте.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Чувашская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров