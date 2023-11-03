Четыре человека стали жертвами жуткого ДТП с фурой в Чувашии
В Чувашии четыре жителя Казани погибли в результате аварии на автотрассе М7
Спасатели работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике
Четыре человека погибли в результате ДТП в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики, уточняя, что все жертвы аварии были взрослыми жителями Казани.
ДТП произошло ранним утром в пятницу на 731-м километре автотрассы М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии. По предварительной информации, кроссовер Mitsubishi Outlander вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой.
Сотрудники МЧС работают на месте ДТП в Чувашии. Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике
"В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля", — указано в сообщении ведомства.
А ранее Лайф писал, что в Москве четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи, "порше" и "фольксвагена" на улице Капотня. Водителя медицинского автомобиля госпитализировали на вертолёте.