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1 ноября, 14:20

Белый "порш" на полной скорости влетел в легковушку и скорую помощь на юго-востоке Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве

<p>Место ДТП с участием скорой помощи в Москве. Обложка © LIFE</p>

Место ДТП с участием скорой помощи в Москве. Обложка © LIFE

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, "порше" и "фольксвагена" на улице Капотня в Москве, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве. Видео © LIFE

На видео Лайфа — момент страшного ДТП. Видно, как водитель премиального внедорожника на полной скорости влетает в "фольксваген", после чего — в скорую помощь. Водителя медицинского автомобиля зажало в салоне, его на вертолёте отправили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

А в Башкортостане школьный автобус столкнулся с легковушкой. Пострадали семь человек, в том числе три девочки из автобуса.

Матвей Константинов
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