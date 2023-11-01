Белый "порш" на полной скорости влетел в легковушку и скорую помощь на юго-востоке Москвы
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве
Место ДТП с участием скорой помощи в Москве. Обложка © LIFE
Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, "порше" и "фольксвагена" на улице Капотня в Москве, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве. Видео © LIFE
На видео Лайфа — момент страшного ДТП. Видно, как водитель премиального внедорожника на полной скорости влетает в "фольксваген", после чего — в скорую помощь. Водителя медицинского автомобиля зажало в салоне, его на вертолёте отправили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
А в Башкортостане школьный автобус столкнулся с легковушкой. Пострадали семь человек, в том числе три девочки из автобуса.