Белый "порш" на полной скорости влетел в легковушку и скорую помощь на юго-востоке Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, "порше" и "фольксвагена" на улице Капотня в Москве, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве. Видео © LIFE

На видео Лайфа — момент страшного ДТП. Видно, как водитель премиального внедорожника на полной скорости влетает в "фольксваген", после чего — в скорую помощь. Водителя медицинского автомобиля зажало в салоне, его на вертолёте отправили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.