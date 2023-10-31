Регион

Уведомления отключены

31 октября, 05:25

Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

<p>Последствия столкновения автобуса с легковушкой в Башкирии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/5587?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Последствия столкновения автобуса с легковушкой в Башкирии. Обложка © t.me / МЧС Башкортостан

Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Республике Башкортостан, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Последствия столкновения автобуса с легковушкой в Башкирии. Фото © t.me / МЧС Башкортостан

Последствия столкновения автобуса с легковушкой в Башкирии. Фото © t.me / МЧС Башкортостан

По данным ведомства, всё произошло сегодня утром на объездной дороге Ташкиново – Нефтекамск. Автобус с детьми выехал из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу, однако не доехал до пункта назначения, столкнувшись с LADA Largus, водитель которой выехал на встречную полосу.

В автобусе в момент ДТП находились 11 человек — дети 13–14 лет и один взрослый, сопровождающий их на конкурс. К счастью, погибших в результате аварии нет. Трёх девочек из автобуса и четырёх взрослых из "ларгуса" госпитализировали, остальным детям помощь была оказана на месте.

На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

На Камчатке семилетнего мальчика насмерть сбил внедорожник

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе столкнулись две пассажирские маршрутки, в результате чего пострадали почти 15 человек. Всё произошло, когда один автобус отъезжал от остановки, а водитель подъезжающего не справился с управлением и протаранил впереди стоящую машину. Трое из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров