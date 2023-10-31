Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Республике Башкортостан, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Последствия столкновения автобуса с легковушкой в Башкирии. Фото © t.me / МЧС Башкортостан

По данным ведомства, всё произошло сегодня утром на объездной дороге Ташкиново – Нефтекамск. Автобус с детьми выехал из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу, однако не доехал до пункта назначения, столкнувшись с LADA Largus, водитель которой выехал на встречную полосу.

В автобусе в момент ДТП находились 11 человек — дети 13–14 лет и один взрослый, сопровождающий их на конкурс. К счастью, погибших в результате аварии нет. Трёх девочек из автобуса и четырёх взрослых из "ларгуса" госпитализировали, остальным детям помощь была оказана на месте.